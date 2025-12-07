Eccellenza: il Pietracuta batte il Faenza 3-2

La partita del Pietracuta inizia nel migliore dei modi. La squadra di Roberto Cevoli la sblocca dopo appena 5 minuti. Osayande serve Faeti, la conclusione è ribattuta da Zauli, Samuele Zannoni è pronto sulla respinta e la mette sotto l'incrocio dei pali. I padroni di casa sembrano in controllo della partita, conferma che arriva dal possibile raddoppio al nono minuto quando Bernardi serve un gran pallone al centro per l'accorrente Sapori che va vicino al 2-0.

Primi minuti di gara nel segno del Pietracuta, che però alla prima vera occasione subisce il pareggio del Faenza con Federico Zani che chiude una buona combinazione con il compagno saltando Amici per poi depositare in fondo alla rete all'11'minuto. Su calcio d'angolo nuova opportunità per il Pietracuta ancora con Zannoni, il colpo di testa è alto. Da una palla inattiva nasce il raddoppio del Pietracuta. Gran controllo e conclusione al volo di Bernardi che Zauli respinge, la palla finisce a Zannoni, che calcia in porta, sulla traiettoria la deviazione di Osayande vale il 2-1. Il Pietracuta torna a giocare e quando lo fa riesce a colpire ancora. Al 38' il tris porta la firma di Thomas Sapori. Il numero 7 finalizza il contropiede partito con Osayande, l'ex attaccante della Libertas serve al centro un pallone per Capicchioni, il centrocampista sammarinese tocca ma non riesce a deviare verso la porta, cosa che riesce a Sapori. Prima della fine di tempo, il Faenza prova ad accorciare con Missiroli, c'è la parata di Amici.

Nella ripresa il Faenza accorcia il risultato con Federico Zani. Sul cross dalla destra di Lanzoni, la sfera resta in area e il numero 7 è il più veloce a intervenire firmando anche la personale doppietta. Il secondo tempo del Pietracuta non è come il primo, c'è però anche una rete annullata ai padroni di casa a Bernardi per fuorigioco. Clamorosa la chiamata dell'assistente che giudica male la posizione del numero 11 del Pietracuta sulla conclusione di Sensoli deviata. Dall'altra parte ha ragione a lamentarsi anche il Faenza, quando sul pallone messo al centro da fallo laterale, il tocco di Fabbri con il braccio destro è da calcio di rigore al 39'. Due minuti più tardi il Faenza sfiora il pareggio con Navarro, il colpo di testa finisce di poco fuori dallo specchio di porta. L'ultima occasione è per il Pietracuta, la conclusione di Zannoni è parata da Zauli. Vince il Pietracuta 3-2, vittoria pesante che porta i rossoblu fuori dalla zona play-out.







