Eccellenza: il Pietracuta parte con una sconfitta

Anche i vertici della FSGC ad assistere al primo atto di un campionato di Eccellenza colmo di aspettative. Il Pietracuta "alla sammarinese", con il ct della Nazionale Roberto Cevoli allenatore, crea grande curiosità. Pietracuta - Young Santarcangelo la prima sfida, con i giovanissimi gialloblu battuti in Coppa Italia. Santarcangelo che si fa notare: in verticale il suggerimento per Galassi la cui conclusione termina alta. Santarcangelo che si fa anche notare per la grande ingenuità difensiva, che manda in porta il 22enne Edoardo Bernardi. Al nono sblocca la squadra di Cevoli. A stretto giro ci sarebbe anche il secondo di Nunez annullato per fallo sul portiere. Dal possibile 2-0 si passa all’1-1, sotto misura il tocco vincente è di Luca Zaghini. Ristabilita la parità. Sulle ali dell’entusiasmo i giovani del Santarcangelo approfittano del black out Pietracuta. Sul cross dalla destra non pulito dalla difesa, si avventa Lombardi e i gialli ribaltano tutto nel giro di 120 secondi. Capicchioni, cresciuto molto nella ripresa, perde un pallone sanguinoso a centrocampo, l’azione si sviluppa con l’accelerata di Misuraca e il servizio per Galassi, diagonale che vale il terzo gol in un primo tempo dominato dai gialli di Domenico Riccipetitoni. Nel finale di frazione. Il direttore di gara conta gli 8 secondi al portiere Golinucci il quale non rinvia e regala il calcio d’angolo. Dal corner la spinta su Nunez è da rigore. Lo stesso Nunez si incarica della battuta dagli undici metri e il 21enne Mattia Golinucci rimedia alla grande alla sua stessa ingenuità. Grande parata.

Cevoli corre ai ripari nella ripresa: Sensoli e Contadini per Proverbio e Bernardi. L’ingresso di Andrea Contadini si fa sentire, suoi gli spunti più interessanti nella ripresa. Ma per riaprirla serve una straordinaria giocata di Lorenzo Capicchioni che mette Nunez a tu per tu con Golinucci, l’uscita del portiere è fallosa e l’arbitro concede il secondo rigore. Sempre Nunez sul dischetto e questa volta fa centro. L’orgoglio però non basta. A Pietracuta, Young Santarcangelo batte Pietracuta 3-2.







