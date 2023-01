ECCELLENZA Eccellenza; rinviata Victor San Marino - Pietracuta

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Victor San Marino e Pietracuta a causa della neve in programma per oggi pomeriggio ad Acquaviva valevole per la 23' giornata del Campionato di Eccellenza.

