Eccellenza: Senza reti la sfida promozione tra Marignanese – Diegaro

SRV_MARIGNANESE_-_DIEGARO_26012020

Classica partita bloccata dove nessuno osa per non sbagliare. L'inizio lasciava ben sperare ma l'arbitro, molto criticato dal pubblico, lascia correre sulla trattenuta ai danni di Sow. Proteste della Marignanese. Da questo momento in poi non succede più nulla; Marco Bernacci oltre ad allargargare i gomiti, si fa vedere solo con questa bella rovesciata per Radoi, bravo nella circostanza Domini a chiudere in angolo. Meglio il Diegaro nella prima metà del primo tempo, ma alla distanza esce la Marignanese. Il colpo di testa di Fabbri sulla solita palla inattiva termina non lontano dal palo. Il tempo si chiude con il numero del migliore in campo Matteo Sartori, la sua conclusione scheggia la traversa.

Ripresa, in questa azione si vedono tutte le difficoltà di un ottimo attaccante come Marco Bernacci, appena rientrato da una operazione al menisco, lanciato tutto solo verso la porta viene ripreso facilmente dai più giovani difensori della Marignanese. Non ci sono spazi, allora Spadaro prova ad inventarsi il goal dell'anno, con la palombella da centrocampo con Azzolini pescato fuori dai pali, palla che termina la sua corsa sul fondo. Applaudita la soluzione di Sartori. Si vedono solo iniziative personali, come questa di Radoi, ottima la preparazione e il suggerimento per Spadaro altra conclusione senza fortuna. Nel finale forcing Marignanese ma il goal non arriverà e il big match si chiude a reti inviolate. A San Giovanni in Marignano, Marignanese – Diegaro 0-0





Nel dopo partita i due allenatori : Fabio Cucchi tecnico del Diegaro e Simone Lilli tecnico della Marignanese