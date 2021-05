Ecco la nuova Conference League: presentata la coppa

11 chilogrammi e 57.5 centimetri di altezza. Per chi la solleverà al cielo, però, il prossimo 25 maggio 2022 all'Arena Kombetare di Tirana – in Albania – la nuovissima Conference League peserà poco più di una piuma. Attraverso i canali social, la UEFA ha presentato il trofeo della terza competizione europea per club che debutterà proprio quest'estate. Ci saranno due squadre di San Marino protagoniste: La Fiorita – come vincitrice della Coppa Titano – ed il Tre Penne, terzo classificato in campionato. Le due formazioni del Titano partiranno dal primo turno di qualificazione con andata l'8 luglio e ritorno una settimana dopo, il 15. In totale – invece - saranno 184 i club, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni e 46 provenienti dalle “sorelle maggiori” Champions ed Europa League.

“Il trofeo” - come scrive la UEFA - “è composto da trentadue spine esagonali, una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione, che si incurvano dalla base. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso il gol”. Quello che tutti sognano di realizzare, squadre sammarinesi comprese.