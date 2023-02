Effetto Mondiale, vince Messi e mezza Argentina

La Fifa incorona Lionel settimo. Il "Best Player Award" va al fuoriclasse argentino. Nell'albo d'oro è la settimana per Messi che succede ad un doppio Lewandowski. Un anno magico per lui dalla vittoria in Ligue 1 con il PSG al trionfo ai Mondiali del Qatar. Vince su Mbappé, compagno di club e rivale nella finale di Coppa del Mondo. Terzo Karim Benzema. Tra i tanti a votare per la "pulce" Bonucci e il CT Mancini. E anche San Marino con il CT Costantini, il capitano Vitaioli e il giornalista Gorini. Un premio che Messi divide idealmente con i compagni dell'albiceleste. A completare il trionfo argentino il CT Lionel Scaloni eletto miglior allenatore votato anche dai giurati sammarinesi eccezion fatta per il capitano, che ha dirottato su Carlo Ancelotti la preferenza. Il tecnico del Real è comunque secondo. L'argentina prende tutto, il miglior portiere é Emiliano Martinez davanti al marocchino Bounou e al belga Courtois. Dominio sudamericano per via del mondiale in campo maschile, trionfo Inghilterra in quello femminile sul quale pesa l'Europeo. Mary Earps è miglior portiere, Sarina Wiegman miglior tecnico. Dominio interrotto dalla Spagna che pizza Alxeia Putellas, stella del Barcellona, miglior giocatrice. Durante il gala, il Presidente della Fifa Gianni Infantino accompagnato da Ronaldo ha consegnato un premio speciale alla memoria alla vedova di Pelè.