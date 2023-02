Eintracht Francoforte-Napoli: il pre di Spalletti e Di Lorenzo

Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo

Questa sera inizia il cammino nella fase a eliminazione diretta di Champions League per il Napoli autentico dominatore in Serie A. Gli azzurri saranno impegnati a Francoforte contro l'Eintracht, vincitori dell'ultima edizione di Europa League. Spalletti recupera Osimhen dopo il leggero affaticamento e sarà affiancato in attacco da Lozano e Kvaratskhelia. Si gioca alle ore 21.

"Abbiamo il 50% di passare il turno" - così il tecnico partenopeo Luciano Spalletti. Della stessa idea anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.