FEMMINILE Elena Linari: "La percezione del calcio femminile è cambiata, molta più gente ci segue" Rispondo sempre molto volentieri a San Marino RTV, non posso dimenticarmi di chi ha creduto da subito nel movimento e nel calcio femminile.

La giocatrice della Nazionale Italiana e dell'Atletico Madrid è intervenuta all'interno della puntata di PassioneCalcio per parlare di calcio femminile. L'ex giocatrice della Fiorentina ha parlato dell'esperienza in Spagna e della crescita del movimento anche in Italia. Elena Linari ha ricordato con piacere la puntata del 2014 di PassioneCalcio, quando all'epoca giocatrice del Brescia, è stata ospite negli studi di San Marino RTV per raccontare l'avventura che ha portato le Leonesse a conquistare lo scudetto.

In collegamento da Madrid, Elena Linari ha parlato anche di Nazionale, tra il mondiale francese giocato in Francia e le qualificazioni al prossimo Europeo.

