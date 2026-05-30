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Eleonora Goldoni: "Il calcio femminile può crescere ancora"

"Non bisogna mai smettere di credere in quello che porta felicità, questo il consiglio che darei a una bambina che vuole giocare a calcio"

di Elia Gorini
30 mag 2026

Tra gli ospiti di RiminiWellness anche la calciatrice della Lazio Eleonora Goldoni, un'occasione per parlare della crescita del movimento femminile:

"È cambiato tantissimo. Parlavamo qualche anno fa dello sviluppo del calcio femminile, ma parlandone oggi i passi in avanti sono stati enormi, esponenziali. E' anche vero che ce ne sono ancora tantissimi altri da fare, però le persone iniziano ad innamorarsi veramente del nostro sport, iniziano a portare rispetto nei confronti di questo sport e a capire che una donna è capace di qualsiasi cosa, e di giocare a calcio è assolutamente semplice".

Eleonora come giudici la tua stagione?

"E' stata una stagione di grande crescita dal punto di vista di consapevolezza mentale, soprattutto attraverso i periodi di difficoltà, perché ho avuto una stagione frammentata da tantissimi infortuni, però ne sono grata perché ogni volta che sono ritornata in campo ho percepito quel sostegno, quella fiducia nei miei mezzi, nonostante non avessi minutaggio. Quindi penso di potermi e dovermi focalizzare su questo aspetto che è estremamente positivo".

Ci sono tante bambine che si avvicinano al calcio femminile, cosa diresti a una bambina che vuole fare calcio?

"Di credere nel proprio sogno, di credere in quello che porta felicità e di non ascoltare le voci, non ascoltare le persone che non crederanno in te, che ti metteranno i bastoni fra le ruote. Io personalmente ne ho avuta tanto e ci ho sofferto tanto e non è giusto vivere una vita per piacere agli altri, è giusto invece credere tanto nel lavoro e continuare a martellare come se non ci fosse un domani".




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