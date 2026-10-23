FIGC Elezioni Figc: Malagò si tessera in vista del voto, Abete non si candida Il commissario straordinario sarà dirigente dell'Aniene Calcio a 5, l'ex presidente rinuncia a una nuova sfida elettorale

Elezioni Figc: Malagò si tessera in vista del voto, Abete non si candida.

Giovanni Malagò compie l'ultimo passo per mettere fine alla polemica e al blocco che sta rallentando la Figc. Il presidente uscente, nonché attuale commissario della federazione, dopo essere stato destituito in quanto non tesserato per alcuna associazione affiliata, è diventato dirigente accompagnatore dell'Aniene calcio a 5, costola del Circolo canottieri Aniene, di cui è presidente onorario, riporta La Gazzetta dello Sport. Tale realtà è tornata in orbita Figc proprio in questa stagione, con la squadra di futsal che disputa il campionato di Serie D.

Era ciò che gli mancava, perché la guerra politica che gli si era scatenata contro negli scorsi mesi derivava proprio dal suo non essere tesserato ad alcuna società affiliata alla Federcalcio. Un cavillo, ma tanto è bastato, nel tumultuoso settembre del movimento italiano. Stavolta, però, Malago - nel frattempo nominato commissario straordinario della Figc - non avrà avversari alle prossime elezioni. Incassata la rinnovata fiducia da parte della Serie A, in settimana ha anche ricevuto la conferma di una mancata ricandidatura da parte di Giancarlo Abete, già sconfitto lo scorso 22 giugno e non intenzionato a passare di nuovo per le urne.

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