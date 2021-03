Ha parlato Andrea Pirlo, non ha parlato invece Sergio Conceicao. Il motivo ? Semplice, il tecnico del Porto si è regolarmente presentato in sala stampa ma nessuno dei giornalisti presenti su Zoom per le domande di rito si è prenotato. Nessuna domanda dopo l'impresa contro la Juventus e dopo circa 40 secondi, il tecnico portoghese è tornato a festeggiare la qualificazione con i suoi giocatori.