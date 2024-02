SERIE C Emozioni e pareggio con gol nel derby marchigiano Vis Pesaro – Ancona Finisce 2-2 Vis Pesaro – Ancona

Sorpasso e contro sorpasso, alla fine termina in parità il derby marchigiano Vis Pesaro – Ancona. Partita intensa già dalle prime battute con i dorici che la sbloccano all'alba, conclusione volante e vincente di Paolucci. Primo tempo dominato dagli ospiti, la squadra di Colavitto superiore per possesso palla e densità nella metà campo avversaria. Dagli spogliatoi esce tutta un'altra Vis, Karlsson grande idea per Pucciarelli che sul filo del fuorigioco e con il colpo sotto batte Perucchini. Gran gol quello dell'ex Empoli. L'Ancona perde gli equilibri e la Vis spinge, da un incomprensione difensiva nasce un calcio d'angolo, vola Zagnoni per colpirla di testa e ribaltare la gara. 2-1 Vis. L'Ancona rischia il tracollo, lo evita e si risistema andando a riprenderla al 75°, il gol porta la firma di Daniel Giampaolo. Allo stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Ancona 2-2.

