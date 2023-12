SERIE C Emozioni e un punto a testa: 1-1 tra Juve NG e Vis Pesaro Al termine di un match divertente e ricco di occasioni, termina 1-1 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro: Di Paola risponde a Rouhi, entrambe restano a quota 19 punti.

Ribaltamenti di fronte, emozioni a non finire: Juventus Next Gen e Vis Pesaro chiudono l'anno facendo divertire il pubblico del “Moccagatta” ma portano a casa un pareggio che serve a poco o niente. Partono meglio i marchigiani: Iervolino a tu per tu con Daffara si fa ipnotizzare dall'estremo difensore bianconero. Nel prosieguo dell'azione ci prova Sylla ma è solo calcio d'angolo. Ben più pericoloso il 9 al 24': sterzata a lasciar lì Stivanello, ma il risutlato è sempre lo stesso. Daffara chiude lo specchio in uscita. La Juve si fa vedere per la prima volta alla mezz'ora e sfiora il vantaggio: Rouhi gira di testa ma colpisce il palo con la sfera che attraversa tutta la linea di porta. Daffara invece è ancora attento sul solito Iervolino, servito da una clamorosa ingenuità di Huijsen. Al tramonto della prima frazione, il match si sblocca: doppia magata con il tacco di Huijsen e Savona, cross sul secondo palo per Rouhi che incorna e questa volta non c'è né palo né Iervolino che tenga. La palla si insacca e la Juventus Next Gen chiude avanti i primi 45 minuti.

Show anche nella ripresa: comincia la Vis che pareggia il conto dei legni con il missile di collo esterno di Karlsson, palo pieno. Rispondono i bianconeri con il tentativo di Comenencia, respinto con i piedi da Polverino. Il gol è nell'aria e arriva al 68', nella maniera più rocambolesca: la punizione di Di Paola è centrale e innocua, Daffara – fino a quel momento impeccabile – se la lascia sfuggire dalle mani e cerca di rimediare quando ormai è troppo tardi. 1-1 e tutto da rifare. Le squadre continuano a provarci, fino alla fine: Cerri a giro con il mancino, Polverino si distende e allontana. Nel finale gli ospiti ci credono di più: Karlsson si inserisce con i tempi giusti ma colpisce il secondo palo di giornata. Ci vuole invece un super Daffara ad evitare la beffa finale: il 30 si riscatta dell'errore precedente e dice di no a De Vries, che sembrava averlo preso in controtempo. E allora è 1-1: entrambe ancora a braccetto con 19 punti, entrambe ancora relegate in zona play-out.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: