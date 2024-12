SERIE A Empoli-Torino 0-1: Adams entra e risolleva i granata Oggi altri tre match: Cagliari-Atalanta alle 15, Udinese-Napoli alle 18 e Juventus-Venezia alle 20:45.

Il Torino batte 1-0 l'Empoli nel match che inaugura la sedicesima giornata di Serie A. Alla Computer Gross Arena, decide il pallonetto da centrocampo di Ché Adams, entrato al 64' e in gol sei minuti dopo. Vanoli ritrova la vittoria dopo quasi due mesi (non vinceva dall'1-0 al Como del 25 ottobre) e sale a 19 punti, agganciando in classifica proprio i toscani, al quinto ko in campionato.

Oggi altri tre match: Cagliari-Atalanta alle 15, Udinese-Napoli alle 18 e Juventus-Venezia alle 20:45.

