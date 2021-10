SERIE C Energe al 96°, Pistoiese "rovesciata" dalla Carrarese Una magia allo scadere dà ai gialloazzurri l'1-0 e li fa salire al 7° posto.

All'ultimo istante utile, la Carrarese prosegue la sua marcia. Il derby con la Pistoiese si decide al 96° grazie a un'invenzione di Energe, che sorprende Crespi con una rovesciata ravvicinata per il definitivo 1-0. E sono due successi in fila per i ragazzi di Di Natale, saliti al 7° posto. Per contro, la Pistoiese ha raccolto un punto nelle ultime quattro e la classifica dice quota 5, con la Viterbese fanalino di coda che sta a -2.

Castellano che carica da lontano e manda di poco alto è l'unico squillo degli arancioni, mentre la Carrarese – che sempre dalla distanza aveva già timbrato la traversa con la punizione di D'Auria – qualcosa in più lo fa, nella ripresa. In avvio della quale, nell'arco di un minuto, Battistella scodella in area due inviti a rete, sul primo D'Auria manca lo specchio e sul secondo Pasciuti calcia debolmente tra le braccia di Crespi. L'estremo ospite è chiamato a una risposta ben più complicata su Doumbia, innescatogli a tu per tu dalla punizione di D'Auria.

Le lancette corrono e il miracolo del portiere arancione pare l'ultima cosa rilevante di una partita non proprio spettacolare. Invece no, perché agli sgoccioli del tutto c'è la punizione di Luci intercettata da Sabotic, il pallone si impenna ed Energe va di capovolta in buca d'angolo, una firma d'autore sui tre punti della Carrarese.

