Si gioca domani sera alle 20.30, ad Acquaviva, il recupero del campionato di Eccellenza tra Victor San Marino e il Pietracuta. Una sfida particolarmente attesa - afferma il centrocampista Enrico Sabba - sia per il valore dell'avversario ma anche per la possibilità di poter allungare in classifica.

Nel video la sua intervista