Entella a un passo dalla B, la Ternana si aggrappa a Liverani

L'Entella che poteva chiuderla e non l'ha chiusa, la Ternana che ha sbaraccato tutto, la Lucchese che forse non gioca più e l'ultimo posto ancora tutto da assegnare. Il menù completo è bello ricco e il finale tutto da scrivere. Dunque l'Entella che ha sciupato la possibilità di uccidere il campionato si presenta a Campobasso con pronostico e prospettive dalla sua. Perché nel frattempo la Ternana, franata a Lucca, ha cambiato allenatore e diesse. Il battesimo di Fabio Liverani sulla panchina delle Fere è al Liberati contro il Carpi. Di particolare sostanza il lunch match di domenica al Vanni Sanna: la Torres lanciata alla conquista del terzo posto riceve il resti della Spal che a forza di rivedere al ribasso i suoi traguardi è arrivata a quello primario di non arrivare ultima. C'è il derby dell'Adriatico tra Vis Pesaro e Rimini che vale molto come ogni derby e vale soprattutto per la Vis perché il Rimini ha nel mirino la conquista della Coppa Italia. Arrivasse il trofeo, ormai ad un passo, i biancorossi giocherebbero i play off direttamente dalla fase nazionale. Un vero e proprio spareggio si profila quello tra Sestri Levante e Milan Futuro. Si salvi chi può, se può e per il momento per lo meno non perda altrimenti guai si aggiungono guai e con poche giornate davanti tempo per rimediare non c'è. Anche perché il Legnago, l'altra interessata, riceve una Pianese letteralmente piantata dopo tre quarti di campionato a stupire tutto e tutti.