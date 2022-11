Entella avanti dal dischetto, Lucchese ko 5-3 dopo i rigori

Servono i calci di rigore per decretare il passaggio del turno nella sfida tra Virtus Entella e Lucchese. Padroni di casa più precisi che si guadagnano l'accesso al turno successivo al termine di una gara infinita. Dopo otto minuti cartellino giallo per D'Alena, sarà un cartellino pesante. Sulla successiva punizione di Meazzi, la conclusione termina alta. Al 21' che occasione per i padroni di casa. Grande mancino di Dessena, Galletti si allunga a deviare. Replica Lucchese con Bianchimano che sulla destra riesce a sfondare, mantiene il possesso della palla, poi prova di piatto, la sfera termina sul fondo dalla parte opposta. Al 26' si sblocca la partita. Bella azione dell''Entella che porta alla conclusione di Meazzi, botta di destro e palla in fondo alla rete. La risposta della Lucchese è nella punizione di Bruzzaniti, Borra devia in angolo. La Lucchese spinge alla ricerca della rete del pari e prova a chiudere l'Entella, all'intervallo i padroni di casa sono avanti 1-0.

Nella ripresa Lucchese in dieci, D'Alena commette fallo su Doumbia, scatta il secondo giallo e poi il rosso. Occasione per l'Entella quando al 66' sul cross dal fondo di Meazzi, Galletti è costretto al colpo di reni per alzare la palla sulla traversa. La Lucchese tenta il forcing finale per raggiungere il pareggio che arriva al secondo dei cinque minuti di recupero con Romero che, di testa, trova la girata che vale il pari. Il risultato torna in parità e si va ai supplementari. Prova l'Entella a vincerla sfruttando anche la superiorità numerica con una serie di occasioni che impegnano il portiere ospite senza superarlo. La Lucchese regge l'urto, dopo 120 minuti risultato di parità sull'1-1, il passaggio del turno si decide dal dischetto. Il primo a sbagliare è Alagna. Borra intuisce e respinge il penalty al secondo giro. L'Entella non sbaglia, Doumbia segna il quarto rigore dei liguri, Tumbarello si fa respingere la conclusione da Borra che vola a respingere. Finisce 5-3 dopo i calci di rigore, Virtus Entella avanti.