SERIE C Entella capolista "a braccetto": 2-1 al Milan Futuro

Tra le due litiganti gode l'Entella che, approfittando dello scontro diretto Pescara-Ternana, vince 2-1 con il Milan Futuro e raggiunge proprio la coppia umbro-abruzzese. Ora, in vetta, c'è un terzetto a quota 41. Chiavari non perde dal 26 settembre ed anche a Solbiate Arno parte forte. Casarotto rientra, vince un rimpallo e mira l'angolino, ci vuole un super Nava a dir di no al 10 biancazzurro. Clamoroso invece il gol divorato da Manzi, che mette a lato da due passi e con la porta sguarnita dopo l'uscita a vuoto di Nava. Primo tempo a reti bianche ma, per l'Entella, sembra essere questione di tempo. Ad inzio ripresa, infatti, arriva il vantaggio: cross tagliato di Bariti, Guiu forse sfiora ma l'ultimo tocco decisivo è di Zukic che la infila nella propria porta. Autorete del centrale rossonero e 1-0 Virtus. Sembrerebbe essere un pomeriggio in discesa e invece i ragazzi di Bonera trovano la forza di risalire: Zeroli esce dai blocchi sul corner di Traore e incorna, sorprendendo difesa e Del Frate. 1-1, l'Entella però non subisce il contraccolpo e – 5 minuti più tardi – rimette il musetto davanti: Guiu raccoglie il traversone profondo e mette dentro, Corbari prende l'ascensore e di testa non lascia scampo a Nava. E' un gol fondamentale per i liguri, il Milan Futuro prova a riprenderla ma non va oltre qualche mischia insidiosa in area. Alla prima di ritorno, con Pescara e Ternana, c'è un'altra capolista a guardare tutti dall'alto verso il basso.

