SERIE C Entella-Cesena, posticipo con in palio la vetta del Girone B Le due capolista si affrontano lunedì, domenica il resto del programma: Rimini con la Torres, Imolese con l'Ancona, Reggiana col Pontedera.

Il meglio sta nei titoli di coda per un 13° turno del Girone B che occupa la domenica ma tiene il pezzo forte per lunedì sera. C'è Entella contro Cesena, entrambe capolista, entrambe in striscia positiva dalla quinta giornata, entrambe con l'obiettivo, per nulla nascosto, di salire di categoria. L'Entella ha aggiunto alla rosa Gaston Ramirez – già decisivo coi suoi assist da piazzato – ed è uscita indenne dall'altro scontro diretto con la Reggiana, primo pari dopo 5 vittorie in fila. 5 vittorie in fila (con 7 gol del neo capocannoniere Corazza) che è striscia in corso invece per un Cesena specializzato nel battere le capoclassifica (ne ha già fatte fuori tre) e granitico dietro, con un solo gol preso nelle ultime sei.

Spettatrice assolutamente interessata la Reggiana, a sua volta con la promozione nel mirino. La Regia sta un punto più sotto ma a differenza del duo di testa è in periodo stagnante – un successo in 4 turni – e riceve un Pontedera viceversa in salute, reduce da tre vittorie in fila. Ma non solo i granata, un pari a Chiavari potrebbe avvicinare anche le altre quattro inseguitrici, tutte racchiuse in tre punti dalla vetta. Fiorenzuola e Carrarese se la vedono tra loro in quella che, più per classifica che per ambizioni delle contendenti, è l'altra sfida di cartello di giornata. Poi ci sono il Gubbio, reduce dalla strapazzata col Cesena e impegnato con la Recanatese, e il Siena, in casa con la Lucchese per un derby tra chi è in ripresa (i bianconeri) e chi è in frenata (gli ospiti).

Domenica con speranze di rilancio per le altre due romagnole: il Rimini (reduce da due X e due ko) riceve una Torres salita fin quasi ai playoff per un incrocio tutt'altro che agevole; l'Imolese, incassato il ko interno nella sfida salvezza con l'Olbia, va dall'Ancona, discontinua ma pur sempre pericolosa. Completano il quadro tre incroci da zona retrocessione: la Vis Pesaro – un punto in cinque giornate – è contro il Montevarchi – 5 ko filati – per evitare di essere trascinata nei playout, dai quali puntano a uscire Fermana e Alessandria (una contro l'altra al Recchioni) e l'Olbia, che riceve il San Donato ultimo della classe.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: