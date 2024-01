Entella corsara ad Ancona: 1-0 al "Del Conero"

L'autorete di Pellizzari condanna l'Ancona che cade in casa contro l'Entella, che riparte così come aveva chiuso il 2023: 1-0 in trasferta, con il minimo indispensabile. Primo tempo dalle pochissime emozioni, tanto che il primo corner arriva solo al 25'. In chiusura però l'Entella sfiora il vantaggio: mancino a giro di Tomaselli, la sfera sbatte sulla traversa e rimbalza sulla linea, graziando Perucchini. L'Ancona prova a svegliarsi: tentativo da fuori di Agyemang, De Lucia con i pugni. Serve un episodio per sbloccare il match, e questo arriva puntuale al rientro dagli spogliatoi: iniziativa di Zappella sulla destra e Pellizzari – nel tentativo di anticipare Faggioli – la mette alle spalle del proprio portiere. L'Entella ringrazia e passa in vantaggio. Galvanizzati, i liguri continuano ad insistere: Energe salva sulla linea il colpo di testa di Faggioli, l'azione prosegue, Petermann mette dentro e Corbari passa a centimetri dal raddoppio. “Del Conero” gelato, l'Ancona si sveglia solo nel finale: ancora De Lucia attento sul sinistro piazzato di Saco. Ma di altre occasioni vere non ne arrivano e allora l'Entella fa bottino pieno, e un bel balzo in classifica.