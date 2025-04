Entella in Serie B se... Le combinazioni per far scattare la festa

Con il + 8 a tre dalla fine si tratta solo di una formalità. L'Entella potrebbe festeggiare anche senza giocare domenica alle 15 con l'Arezzo. Alle 12.30 infatti il Milan Futuro, che ha necessità di punti per salvarsi, affronta la Ternana. Qualora gl'umbri non dovessero vincere, sarà festa prima di scendere in campo. In caso contrario contro l'Arezzo, i liguri, si giocano il primo dei tre match point a disposizione. L'ultima di campionato prevede la sfida con i diretti avversari. Lo champagne è in fresco e a Chiavari c'è voglia di festeggiare già domenica la terza promozione dell'Entella in Serie B.

Una 36esima inaugurata alle 15 da Pianese – Pineto. Alle 17.30 Perugia – Sestri Levante e Spal – Pontedera, con gli estensi che ormai hanno come unico obiettivo la miglior posizione play out. Domenica alle 12.30 come detto grande attesa per Milan Futuro – Ternana, un risultato che ovviamente condizionerà quello della gara successiva tra Entella e Arezzo. I liguri di Fabio Gallo alle 14.30 potrebbero già essere per la terza volta nella loro storia in Serie B.

Sempre alle 15 Ascoli – Torres, Lucchese – Vis Pesaro, Pescara – Gubbio. Domenica alle 17.30 il Rimini torna al Romeo Neri e con la Coppa Italia in mano, e i play off nazionali in tasca, affronterà il Campobasso. Antonio Buscè non vuol sentir parlare di appagamento. Il tecnico biancorosso, a prescindere dal bonus Coppa, vuole centrare i play off anche con la graduatoria in campionato. Mancano pochissimi punti per la matematica certezza di chiudere il girone anche con una più che dignitosa classifica nel Girone B di Serie C. Lunedi sera chiuderà il programma della 36esima la sfida Carpi – Legnago Salus.