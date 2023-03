SERIE C Entella infinita, il blitz a Reggio Emilia (0-1) riapre il campionato

Sorpresa, la Reggiana butta il match point, si trova l'Entella a -3 con un futuro tutto da scrivere. Non basta più di un tempo in 11 contro 10 agli uomini di Diana per archiviare la concorrenza e sbarcare il serie B. E' solo cambiato l'avversario con i liguri al posto del moribondo Cesena. Minuto 26 primo brivido Regia. Laezza respinge male sui piedi di Ramirez che notoriamente non è una buona idea. Tiro a giro appena appena largo. Partita bloccatissima, Kabashi sborda col cross e diventa quasi un tiro e poi un in primo tempo teso e con pochi spunti succede la cosa che potrebbe decidere partita e campionato. Ramirez già ammonito va dritto su Laezza. Giallo numero 2 ed Entella in 10. Per cui la ripresa si annuncia in un clima da presa della Bastiglia. Ma la Reggiana resta insolitamente timida e guardinga, affida al funambolico Varela il compito di punzecchiare le linee nemiche. L'Entella capisce che nonostante il mismatch numerico può resistere e riproporsi, break di Paolucci che poi finisce in una debole conclusione intercettata da Venturi. La Reggiana è essenzialmente nei calci da fermo, ma senza mai impegnare il portiere Borra. E su calcio da fermo cade. L'ex Favale calcia da 30 metri, la punizione viene deviata da Laezza che mette fuori causa Venturi. Lo shock è forte, la reazione morbida come questo colpo di testa di Moltalto. E mentre lo stesso Montalto colpisce nel mucchio l'ultimo disperato tentativo, a mucchio finisce l'Entella che continua a sognare la B diretta.

