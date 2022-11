SERIE C Entella, niente fuga: la Reggiana impone lo 0-0

Tanto si temono che si annullano Entella e Reggiana e lo 0-0 di Chiavari fa bene solo al Cesena che aggancia proprio i liguri al primo posto. La Reggiana, che vorrebbe ribaltare le gerarchie, parte di galoppo e sulla sberla di Libutti De Lucia ci deve mettere del suo. La pressione della Regia non è asfissiante, ma continua e costringe l'Entella ad un ordinato contenimento. De Lucia non perfetto, comunque efficace su Nardi. Quando si vedono i liguri sono già passati 25 minuti e sono proteste per questa spinta di Guibre su Corbari derubricata a contatto tollerabile. Prima dell'intervallo invece Paolucci ruba un pallone in uscita e si catapulta in contropiede. La sassata si abbassa subito dopo. Ripresa, Favale ex non troppo rimpianto prova a farsi ricordare meglio, Venturi molto bene nell'occasione. Poi l'idea di non perdere prevale e le gambe stanche fanno il resto. Montalto calcia nel parcheggio, meglio invece fa Rossi che riesce a prendere la porta, ma sul palo di competenza di De Lucia. L'ultima mischia non cambia di una virgola e lo 0-0, giusto, sancisce il pari dopo 5 vittorie consecutive per l'Entella, e la Regia cui non riesce il sorpasso resta sempre lì a leggere la targa.

