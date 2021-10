SERIE C Entella-Pescara 2-2 Le due aspiranti alla B proseguono nei rispettivi filotti senza vittorie.

Tra gol e spettacolo, Entella e Pescara si prendono un 2-2 che non fa il gioco di nessuno: è rispettivamente la terza e la quarta partita senza vittoria per due squadre sempre più lontane dalla vetta, che sta a +7 dagli abruzzesi e +9 dai liguri.

In fotocopia le prime azioni: Capello per Schenetti e uscita impeccabile di Sorrentino, D'Ursi per Clemenza che perde l'attimo e permette a Paroni di metterci il guanto salvifico. Il terzo buco difensivo è quello buono: Cancellotti lancia per lo scatto al limite del fuorigioco di De Marchi, il controllo non è granché ma basta e avanza per colpire sul primo palo. Pescara avanti ma per poco, giusto il tempo che Dessena scateni un parapiglia imbucando in area, col tocco di Barlocco a liberare Lescano per il pari.

Da qui, sarà quasi solo Entella: Barlocco da sinistra e anticipo di Sorrentino su Capello, sugli sviluppi velo dello stesso Capello ed è Ingrosso a far muro su Lescano. Capello protagonista anche di un episodio da moviola, con l'entrata di Cancellotti che varrebbe un rigore che sembrava più da sì che da no. Con la ripresa Sorrentino salva ancora sul tiro da lontano di Schenetti, poi l'azione del ribaltone: Dessena imbecca, Lescano scarica in mezzaluna e ancora Schenetti scarica un missile stavolta imprendibile, per un sorpasso capolavoro.

Costretto a inseguire, il Pescara si scuote: cross di Cancellotti per il tocco al volo da un centimetro di De Marchi, il miracolo di Paroni gli nega la doppietta. Ed è proprio De Marchi a dare il via al secondo capolavoro di serata: Pompetti riceve al limite, salta netti Paolucci e Di Cosmo e completa la pennellata con un tocco a scavalcare il portiere. E quasi c'è la controfreccia, con Bocic che riceve da Ferrari e apre il piatto, mancando lo specchio d'un soffio. Resta solo l'espulsione di Barlocco, che si becca il secondo giallo per fallo su Zappella e lascia in 10 l'Entella



