Entella quarta, niente play off per la Vis Pesaro

Il Montevarchi batte il Gubbio e festeggia una splendida salvezza diretta. Ospiti in 10 dal 33' quando Migliorini stende Gambale e prende rosso diretto. Nonostante questo nella ripresa va avanti la squadra di Torrente: Di Noia approfitta di un errore e batte Giusti che non fa bene nella circostanza. Al 59' Montevarchi la riprende con il colpo di testa di Gennari. Il sorpasso nel finale col pregevole sinistro a giro griffato da Carpani. Nonostante la sconfitta la Carrarese acchiappa i play off. Il talentino scuola Udinese Battistella porta avanti quelli di Totò Di Natale. Ma la ripresa è tutta della Viterbese: Mancino di Urso nel sette e 1-1. Al 59' la ribalta Polidori: Urso sfonda e favorisce il tocco del compagno. In pieno recupero arriva anche il tris di Adopo, Viterbese gioca il play out con 2 risultati su 3. La Lucchese fa suo il derby con la Pistoiese. Collodel dalla distanza per il vantaggio rossonero. La Pistoiese pareggia con il colpo di pennello di Di Massimo. Tutto fermo fino agli ultimi 10 minuti quando la Lucchese torna avanti col tocco sotto misura di Ubaldi. A cinque dal novantesimo la chiude Ruggiero che recupera palla e colpisce Seculin. A nulla vale il tocco del 3-2 di Vano, la salvezza della Pistoiese passa dai play out. L'Entella chiude al quarto posto: il mancino di Barlocco batte Ginestra per l'1-0. Chiavari raddoppia: Magrassi pensa al tiro poi sceglie il cucchiaio per Rada. Ininfluente Frediani che colpisce, male, in corsa il pallone del 2-1. Fermana ai play out. Prima storica volta dell'Olbia ai play off: Biancu per Ragatzu e 1-0. Al 26' il raddoppio. Grande lancio di Ragatzu per Udoh e 2-0. Il colpo di testa di Arras riporta il Grosseto dentro la partita. Chiusa definitivamente da Biancu. Olbia sogna, Grosseto torna in D. L'Ancona esagera, ne fa 4 a Pesaro togliendo alla Vis la possibilità di fare i play off. Percussione centrale con "traversa-gol" di Farroni. Raddoppio in ripartenza: Rolfini per Tofanari e tap in di Sereni. Al 22' è già 3-0. D'Eramo ruba e calcia: Faggioli va a rimbalzo. Nella ripresa il diciottesimo sigillo dello scatenato Rolfini. La stagione della Vis Pesaro finisce qui, l'Ancona da sesta ai play off.