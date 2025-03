Entella senza avversari, tris al Pontedera in meno di mezz'ora (3-1)

La capolista ci mette meno di mezz'ora ad archiviare il Pontedera e spostare tutta la pressione sulla Ternana. A Chiavari si gioca a una porta: Tiritiello, Calvani poi Fall va a rimbalzo e stavolta la vince ancora Calvani. Dall'angolo però ci siamo: dall'angolo respinge la difesa, Portanova ci mette il piattone che sbatte su Moretti e fa secco Calvani. Entella con personalità e forza, Karic conclude e Calvani stavolta in 2 tempi. Arriva anche il raddoppio, sull'equilibrismo mano malandra di Moretti e calcio di rigore. Franzoni dal dischetto imbraccia il fucile e spara. 2-0.

Si gioca a una porta perché in campo c'è solo una squadra, Di Mario ribattuto 1, Castelli ribattuto 2, buona per Karic e sono 3. Solo ora Chiavari si mette in modalità amichevole e consente al Pontedera di dar segno di sé. Il rimpallo non premia Italeng. Lo stesso ci va vicino subito dopo quando pescato da Vitali quasi indovina la torsione. Ripresa, Lipari prova la sgasata e va esterno rete. Poi la più bella azione ospite di Cerretti per Italeng che spacca il palo ed è clamoroso come Lipari si mangi il tap in. Scaccabarozzi per Corona, petto e volo nello stretto, bello ma alto.

E meritata bandiera salvata a giochi ampiamente fatti con lo slalom di Lipari che salta mezza difesa e prende il primo palo. Ma a far festa è l'Entella.