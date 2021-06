Eriksen dimesso dall'ospedale, a luglio sarà a Milano per accertamenti

Un ritorno a casa che fa tirare un respiro di sollievo alla famiglia di Christian Eriksen, il centrocampista della Danimarca e dell'Inter che il 12 giugno è stato colto da un arresto cardiaco durante la partita dell'Europeo di calcio Danimarca-Finlandia. Dopo il buon esito dell'intervento effettuato il 17 giugno, in cui è stato impiantato nel corpo del calciatore un defibrillatore per tenere sotto controllo il battito cardiaco, sono arrivate le dimissioni dall'ospedale di Copenaghen, ed Eriksen è tornato a casa insieme alla sua famiglia. "Lui sta bene - ha detto la moglie ai giornalisti - ora abbiamo bisogno di riposo e tranquillità". Adesso si attende per capire il futuro professionistico del centrocampista, che a luglio si sottoporrà a nuove visite mediche a Milano, quando l'Inter avrà visionato i risultati dei test svolti in questi giorni. Un ritorno in campo pare molto difficile, ma per ora l'unica conta che interessa alla famiglia Eriksen è potersi rilassare dopo una settimana molto dura.