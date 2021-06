Eriksen, Federazione danese: "Condizioni stabili"

"Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, ha mandato i suoi ringraziamenti a tutta la squadra. Le sue condizioni sono stabili, resta in ospedale per ulteriori esami". Cosi la federcalcio danese in un tweet rassicura sulle condizioni del campione danese.

