CAMPIONATO EUROPEO Eriksen operato, quasi certo l'addio al calcio

Non si può escludere la possibilità di rivedere in campo Christian Eriksen anche se le chance che il centrocampista dell'Inter possa tornare a giocare sono ridotte. A dirlo è un comunicato della federcalcio danese che ha annunciato come al calciatore sia stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. L'intervento è stato eseguito ieri ed è perfettamente riuscito. Eriksen vivrà una vita normale -ha detto il chirurgo- ma l'eventuale processo per ottenere una nuova idoneità agonistica si preannuncia molto lungo e con esito incerto.

