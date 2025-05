Eroica Lucchese: l'1-0 al Sestri vale un'incredibile salvezza

La Lucchese completa il miracolo e si salva sul campo. Sperando che basti per rifare la C. Condannato da un imperdonabile errore del suo portiere, il Sestri torna tra i dilettanti. Il Porta Elisa spinge i suoi eroi verso l'impresa, e dopo il tentativo di Magnaghi, Tumbarello va dentro, Pane ci mette il piede e Gemignani si spegne esterno rete. Il Sestri si vede in modo estemporaneo con l'idea di Clemenza, sx a salve. Di là Fusco sceglie bene il tempo su Galli e prende anche il fallo. Prima dell'intervallo mischione laocontico e Saporiti che non inquadra la porta. Ripresa con Lucca che spinge forte, Montebugnoli mura Magnaghi. A stretto giro bellissima combinazione con Magnaghi ancora fronte alla porta, ma non c'è il fatturato. Ci sarebbe quando il centravanti viene innescato da Fedato, ma Fusco segue l'incrociata. Nel finale i due episodi che decidono partita e campionato. Cominetti recupera energico su Rizzo, l'arbitro prima lascia finire l'azione, poi fischia il fallo. Il gol che avrebbe salvato il Sestri non vale. E neanche a farlo apposta, di là Badje la mette stretta con un sinistro sul quale Fusco completa il suicidio perfetto. Per la Lucchese è una favola, per il Sestri l'addio al calcio che conta.