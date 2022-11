SERIE D Errore tecnico: si rigioca Pistoiese-Forlì

La partita di Serie D tra Pistoiese e Forlì vinta dei romagnoli per 0-2 dovrà essere rigiocata. Questa la decisione del Giudice Sportivo che ha accolto l'istanza presentata dai toscani. Alla base l'ammissione dell'arbitro Rodigari di Bergamo che nel referto ha formalizzato di aver ammonito per errore il giocatore Arcuri anziché l'autore del fallo Biagioni. Arcuri, già ammonito in precedenza, era stato quindi espluso costringendo la Pistoiese a giocare in 10. Di qui il ricorso della squadra toscana, il Forlì ha annunciato appello.

