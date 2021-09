CHAMPIONS Esordio amaro per le milanesi che cadono contro Liverpool e Real Madrid

Primo turno di Champions amaro per le milanesi: dopo essere stato in vantaggio a Liverpool 2-1 un bel Milan viene rimontato e battuto (3-2, aut. Tomori, Rebic, Diaz, Salah, Henderson); Maignan para un rigore a Salah al 14', nel Milan esordio europeo per Daniel Maldini. L'episodio chiave è arrivato al 69' sugli sviluppi di un corner respinto centralmente da Bennacer su cui capitan Henderson al limite dell'area, e dimenticato dall'esterno ex Psg, si è fiondato pescando l'angolino al volo.

Dopo alcune occasioni mancate l'Inter viene beffata all'ultimo respiro dai Blancos. Finisce infatti 0-1 la sfida di San Siro tra Inter e il Real Madrid, nella prima giornata del Gruppo D. I nerazzurri si fanno preferire per larghi tratti del match, sfiorano più volte il vantaggio, ma sbattono in continuazione su Courtois. Nel finale, quando la stanchezza prende il sopravvento, arriva il gol di Rodrygo (89') che punisce i nerazzurri. Una vera e propria beffa per gli uomini di Inzaghi.

