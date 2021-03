SERIE C Esordio vincente per Baldini-Mularoni sulla panchina del Catania Catania - Avellino 3-1. Doppietta di Russotto per i siciliani. Accorcia le distanze D'Angelo Sonny per gli iripini. In pieno recupero Sarao blinda i 3 punti

Il Catania batte l'Avellino secondo in classifica e fa un assist alla Ternana che si avvia a vincere il campionato di Serie C Girone C. Esordio con il botto per Francesco Baldini e Luciano Mularoni sulla panchina rossoazzurra, dopo due sconfitte consecutive i 3 punti arrivano con l'Avellino secondo in classifica. Catania - Avellino 3-1 i siciliani con questo risultato puntellano i play off e guadagnano posizioni in classifica

