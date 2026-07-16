COPPA DEL MONDO Esplode la festa in Argentina per la finale ai Mondiali Decine di migliaia di persone in piazza per festeggiare l'accesso alla finale della Coppa del Mondo 2026

Esplode la festa in Argentina per la finale ai Mondiali.

Decine di migliaia di persone si sono ritrovati attorno all'obelisco di Buenos Aires per festeggiare il passaggio in finale ai Mondiali dell'Argentina. L'Albiceleste ha battuto in rimonta per 2-1 l'Inghilterra, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez che hanno regalato la finale all'Argentina dopo il provvisorio vantaggio inglese firmato da Anthony Gordon. Sul gol di Lautaro al 92' l'intero paese è esploso di gioia, con tantissima gente rimasta in piazza fino a tarda notte.

Domenica sera alle 21 in programma la finale contro la Spagna, con Messi e compagni che cercheranno di ripetersi dopo il trionfo in Qatar di 4 anni fa.

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