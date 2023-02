Esulta la Carrarese, pari esterni per Vis Pesaro e Lucchese

Carrarese-Montevarchi

La Carrarese spinge e cerca la vittoria per tutta la partita, il Montevarchi si difende anche in 10 e capitola proprio sul gong. La prima cosa è di Bohzanaj per Capello, rasoterra fuori: questione di centimetri. Nemmeno mezz'ora e Mussis rimedia il secondo cartellino giallo per quello fallo tattico e condanna i suoi all'inferiorità numerica. Ripresa, Carrara alza i giri e vuole prendersela a tutti i costi. Energe sbatte sul doppio miracolo di Giusti. Ancora il portiere a tenere in piedi il Montevarchi sulla sberla all'incrocio di Bernardotto. E' cominciato il recupero quando i padroni di casa vanno alla cassa. Decide un missile da 20 metri di Schiavi che rilancia le ambizioni play off della Carrarese e isola il Montevarchi sempre più ultimo. La Lucchese pensa a lungo al colpo a Sassari, poi quasi la perde e quindi l'1-1 è giusto di qua e di là. Meglio gli ospiti prima con Di Quinzio e poi con Salvato che stoppa Panico. Prima dell'intervallo va a referto anche l'altro portiere, Cucchietti, che para su Masala. Ripresa e passano i toscani: nessuno segue il taglio di Panico e il colpo al volo vale lo 0-1. Subito dopo occasione del ko in canna, Bruzzaniti viene respinto dalla traversa. Nel frattempo la mano di Merletti vale al contempo il rigore alla Torres e a lui il secondo giallo. Dal dischetto la rimedia Scappini. Pallissima per il sorpasso al minuto 80: Omoregbe e Saporiti colpiscono due legni consecutivi e, in qualche modo la palla non va dentro per la disperazione della Torres. Dalla carambola esce miracolosamente illesa la Lucchese che porta a casa l'1-1. Russo al centro per la girata mortifera di Marzierli. Ci mette un minuto e spicci il San Donato e mettere la testa avanti contro la Vis. Che al 20' rischia ancora: Sepe il velocità, palla dirottata a Ubaldi e Farroni salva. Ripresa, Pesaro alza il baricentro e riparte alla convinta ricerca del pari. Si vede Cardelli sul colpo al volo di Gerardi. Ma è ancora Farroni il protagonista. Il portiere della Vis è super sull'incornata di Marzierli. Cardelli si adegua deviando in angolo il tiro di St Clair. Ma proprio dall'angolo Di Paola prende il tempo giusto e fissa l'1-1 tra San Donato e Vis Pesaro.