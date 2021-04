Euro 2020 con tifosi allo stadio in Italia

L'Italia apre ai tifosi per gli Europei di calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ricevuto la lettera del Ministro della Salute Roberto Speranza con il suo assenso, che sarà inoltrato alla UEFA. Si parla del 25% della capienza. Le gare in oggetto sono quelle che ospiterà l'Olimpico di di Roma: Italia-Turchia dell'11 giugno, Italia Svizzera del 16 giugno, Italia-Galles del 20 giugno e un quarto di finale del 3 luglio. Ora toccherà la Comitato Tecnico Scientifico definire il protocollo che permetta l'accesso in sicurezza alle partite.