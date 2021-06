EUROPEI Euro 2020: i 26 Azzurri convocati dal Ct Mancini

Euro 2020: i 26 Azzurri convocati dal Ct Mancini.

Si parte dalle “sorprese” per analizzare le convocazioni diramate dal Ct Roberto Mancini per gli Europei. In difesa Toloi ha vinto il ballottaggio con Mancini, mentre a centrocampo Sensi è stato preferito a Pessina. In attacco la novità è Raspadori al posto di Politano. Matteo Politano e Gianluca Mancini si sono infatti congedati in mattinata dai compagni, mentre per ora rimane ancora a Coverciano il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina, perché vanno monitorate e valutate le condizioni fisiche di Marco Verratti e Stefano Sensi.

LA LISTA DEI 26 CONVOCATI AZZURRI

Portieri: Donnarumma, Meret, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Emerson Palmieri, Chiellini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti, Jorginho

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori

Il regolamento UEFA prevede che le liste presentate siano definitive, ma che in caso di gravi infortuni o di casi di Covid, siano ammesse sostituzioni entro il 10 giugno. Da quest’anno inoltre, i portieri potranno essere sostituiti in qualunque momento della competizione.

