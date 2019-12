EURO 2020 Euro 2020 : l'Italia evita tutte le big. Francia, Germania, Portogallo finiscono tutte insieme nel Gruppo F Euro 2020 comincia il 12 giugno con Turchia- Italia gara inaugurale a Roma, e si conclude il 12 luglio con la finale a Wembley.

Italia, Svizzera, Turchia e Galles gruppo A che non può spaventare un Italia che ha la qualità per non sottoporsi a rischi in un girone che meglio di così era davvero difficile. Francesco Totti dimostra di non avere solo piedi d'oro ma anche le mani brillano. Roberto Mancini mantiene l'equilibrio e non si lascia prendere da frenesie o facili entusiasmi le partite naturalmente vanno giocate, ma è chiaro che passando le prime due di ogni gironi più le quattro migliori terze, l'Italia sembra essere sufficientemente protetta. Chi conosce bene il campionato italiano è il C.T della Svizzera Petkovic . Gli altri Gironi. Il B: Belgio, Danimarca, Russia e Finlandia. Il C: Olanda, Ucraina, Austria e la vincente dei play off della Nations Legue Lega D. Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, e la vincente play off Nations League Lega C. Gruppo E: Spagna, Polonia, Svezia e vincente play off Lega B. Il Gruppo dei gruppi è senza dubbio l'F dove sono finite 3 big come Francia, Germania e Portogallo, che attendono la vincente della Lega A di Nations Legue. Euro 2020 comincia il 12 giugno con Turchia- Italia gara inaugurale a Roma, e si conclude il 12 luglio con la finale a Wembley.



