Euro 2020: l'Italia ne fa 10 di fila. Sarà testa di serie al sorteggio dei gironi

L'Italia di Mancini vince 3-0 anche in Bosnia, ottiene la decima vittoria di fila e la certezza di essere testa di serie al sorteggio per Euro 2020. Vantaggio azzurro firmato al 21' da Acerbi con un destro all'angolino dopo un movimento da centravanti, raddoppiato da Insigne al 37' grazie all'ingenuità di Kolasinac. Prima dell'intervallo però c'è stato spazio anche per Donnarumma. Il portiere azzurro si è dovuto superare nel giro di pochi secondi prima su Cimirot e poi sul compagno di squadra al Milan Krunic, due miracoli dal giusto mix di talento e istinto che hanno spento sul nascere le velleità della Bosnia. Nella ripresa Belotti, al 53', ben servito da Barella (per lui due assist) ha calato il tris. Da segnalare l'infortunio di Pjanic a un quarto d'ora dalla fine e gli esordi in Nazionale di Castrovilli e Gollini, rispettivamente numero 21 e 22 sotto la guida di Mancini.