Euro 2020: pari prezioso per le Azzurre in Danimarca

"Andremo in campo senza fare calcoli, per vincere" aveva promesso la Ct Milena Bertolini, alla vigilia della sfida alla forte Danimarca. E l'Italia è stata di parola. Sul campo pesante del Viborg Stadion, contro avversarie fisicamente debordanti, Sara Gama e compagne hanno provato a prendersi i 3 punti. Ma avrebbero anche potuto tornare a mani vuote, se ci fosse stata la 'goal line technology' a valutare il sinistro di Pernille Harder, attaccante del Chelsea, che dopo aver centrato la traversa (12' della ripresa) è parso rimbalzare ben oltre la linea della porta difesa da Laura Giuliani.

Invece, contro le vice campionesse d'Europa - già qualificate all'Europeo del 2022, che ad ottobre avevano vinto 3-1 a Empoli - è finita 0-0 e per l'Italia è arrivato un punto prezioso. Aumentano le possibilità di ottenere il pass per il torneo continentale (ospitato dall' Inghilterra) senza dover passare dai playoff. Per qualificarsi come una delle tre migliori seconde, le Azzurre dovranno battere Israele nell'ultima gara del girone B, cercando di realizzare il maggior numero di gol per avere una miglior differenza reti rispetto alle altre nazionali in corsa.



