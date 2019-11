EURO 2020 Euro 2020 : sorteggiati i play off che valgono gli ultimi 4 posti Effettuato il sorteggio per stabilire quali saranno le ultime 4 squadre ad accedere agli Europei 2020 grazie ai playoff di Nations League. Le semifinali, in gara unica, si giocheranno il 26 marzo 2020. Le finali il 31 marzo 2020

È il primo Europeo itinerante ed è il primo Europeo condizionato dalla nuova competizione voluta dalla Uefa:la Nations Legue. 20 Nazionali sono già qualificate, le ultime 4 partecipanti a Euro 2020 infatti, usciranno dai playoff di Nations League. 16 squadre pretendenti suddivise in 4 urne, a Nyon il sorteggio degli accoppiamenti per assegnare gli ultimi posti in palio per il torneo continentale, che comincerà a Roma il 12 giugno per concludersi a Londra il 12 Luglio e si disputerà in 12 città. Le semifinali, in programma il 26 marzo 2020, si giocheranno in casa della Nazionale classificata più in alto nell'ultima Nations League. Per stabilire la sede di ogni finale, in programma il 31 marzo 2020, sarà invece necessario un ulteriore sorteggio.

Questi gli accoppiamenti. Gruppo Play Off A: Islanda – Romania e Bulgaria – Ungheria. Le due vincenti si giocheranno la qualificazione ad Euro 2020. Stessa formula per gli altri gironi. Play Off B: Bosnia Erzegovina – Irlanda del Nord; Slovacchia – Repubblica d'Irlanda. Play Off C: Scozia – Israele; Norvegia – Serbia. Play Off D: Georgia – Bielorussia; Macedonia del Nord – Kosovo.



