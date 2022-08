FEMMINILE Euro 2022: davanti agli 87129 di Wembley l'Inghilterra batte la Germania 2-1 Storico successo per la Nazionale inglese femminile che conquista il suo primo titolo continentale dopo i supplementari.

C'è un po' di tutto nella finale di Wembley che assegna l'Europeo femminile. Intanto gli 87129 spettatori rappresentano il nuovo record per una finale continentale, anche maschile. La finale la dirige Kateryna Monzul, arbitro ucraino che ha diretto anche San Marino – Gibilterra nel 2020. Nella squadra arbitrale c'è un po' d'Italia con Valeri e Mariani al var. La finale si decide ai supplementari dopo un primo tempo chiuso a reti bianche. Nella ripresa l'Inghilterra la sblocca al 62' con un grandissimo gol di Ella Toone. La centrocampista del Manchester United s'inventa un bel pallonetto a Frohms che vale il vantaggio. La Germania è squadra tosta. Non a caso nella storia del calcio femminile tedesco si contano ben 8 titoli europei, dei quali sei consecutivi dal 1995 al 2013. Il pareggio, la squadra di Voss-Tecklenburg, lo raggiunge al 79' con Lina Magull. La centrocampista del Bayern concretizza di prima intenzione in rete il passaggio dalla destra di Wassmuth. Tutto di nuovo in parità a dieci dalla fine. di una finale seguita con grande attenzione dal principe William. Nel primo tempo supplementare il guizzo che vale l'Europeo lo trova Chloe Kelly. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la numero 18 è la più veloce a ribadire in rete la respinta del portiere. Qualche secondo di dubbio, per possibili interventi del var, poi può esplodere la gioia della giocatrice del Manchester City che firma la rete del 2-1 e della vittoria. Fa festa l'Inghilterra che davanti al proprio pubblico conquista il primo titolo europeo dopo le finali perse nel 1984 e nel 2009. Un modello, quello inglese, da prendere come riferimento per il futuro anche del calcio italiano. La Nazionale campione d'Europa in carica, che è espressione della Premier League femminile con 22 giocatrici su 23 che giocano in patria, ha trovato nel ct Sarina Wiegman un grande riferimento. Il tecnico olandese aveva guidato nel 2017 la sua nazionale alla vittoria dell'Europeo, per lei quello appena conquistato è uno splendido bis.

