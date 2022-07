FEMMINILE Euro 2022: in semifinale anche la Germania, 2-0 all'Austria Un gol per tempo e le tedesche superano il turno.

Anche la Germania passa il turno e raggiunge le semifinali degli Europei dove sfiderà la vincente di Francia – Olanda. Un gol per tempo è la squadra di Martina Voss-Tecklenburg passa il turno. La partita si sblocca al 25' quando le tedesche riconquistano palla a centrocampo sul rilancio del portiere, cambiano passo sulla sinistra con Dallman che mette all'indietro un pallone troppo comodo da non poter essere sfruttato, velo della compagna e Lina Magull fa centro. La giocatrice del Bayern la sblocca così con piatto destro rasoterra. Sbloccata la gara diventa più facile per la Germania che potrebbe anche raddoppiare prima della fine di primo tempo con Huth, Feiersinger tiene in partita l'Austria. Nella ripresa sono proprio le giocatrici di Irene Fuhrmann a giocarsi il tutto per tutto e al 57' vanno vicinissime al pari quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Puntigam centra il palo. L'Austria si gioca anche le ultime carte per raggiungere il pareggio, la Germania ci prova da fuori ma non va. Il gol del raddoppio tedesco, che rende il recupero una passeggiata verso le semifinali, è un grande errore del portiere austriaco che rinvia la palla contro Alexandra Popp, il rimpallo vale il 2-0 che chiude il discorso qualificazione.

