Euro 2022: Inghilterra in semifinale, Spagna ko ai supplementari

L'Inghilterra c'è e si conferma protagonista. La Nazionale di Sarina Wiegman batte la Spagna e continua il sogno di vincere l'Europeo in casa. Esce la Spagna, sulla carta tra le favorite per raggiungere la finalissima. Primo tempo equilibrato, con le spagnole a provarci di più. La soluzione da fuori non porta al vantaggio, le inglesi sono attente a non scoprirsi e provano a essere micidiali quando colpiscono. Nel primo tempo l'unico gol è quello di White che insacca sugli sviluppi di una punizione. La festa della numero 9 finisce subito, la rete è annullata per fuorigioco. Le padrone di casa provano a finire all'attacco, ma all'intervallo è 0-0.

Nella ripresa è la Spagna a sbloccare la partita. Grande giocata sulla destra di Del Castillo che serve un bel pallone a Esther Gonzalez Rodriguez. L'attaccante del Real Madrid controlla e poi batte in diagonale Earps. Spagna in vantaggio fino all'84' quando Ella Ann Toone firma la rete del pareggio. La numero 20 è libera di calciare nel cuore dell'area di rigore spagnola sul cross di Russo. Al 90' è parità si va ai supplementari. È l'Europeo anche dell'Inghilterra, tanta la voglia di semifinale e al 95' Georgia Stanway stacca il pass con una grandissima conclusione. Panos è battuta, l'Inghilterra continua a sognare.