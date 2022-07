FEMMINILE Euro 2022: l'Italia perde e saluta Il Belgio vince 1-0 contro le Azzurre e passano il turno con la Francia.

Fa festa il Belgio, che vince e passa il turno. Il sogno europeo dell'Italia di Milena Bertolini si ferma alla fase a gironi. Le azzurre perdono di misura e salutano. Serviva una vittoria all'Italia che parte anche bene con Girelli che ha subito una buona occasione per il vantaggio. C'è la risposta di Evrard. La manovra italiana porta anche altre pericoli dalle parti del portiere del Belgio, sul cross di Bergamaschi, il pallone rimesso al centro finisce al limite a Giugliano che calcia ma non trova lo specchio. Al 41' Rosucci conquista palla e dà il via al contropiede italiano che si conclude con Barbara Bonansea che prova a cercare il palo lontano, c'è ancora la mano del portiere a salvare in corner. Più Italia che Belgio nel primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi si sblocca la partita. Sugli sviluppi di un calcio di punizione l'Italia non riesce a ripulire l'area di rigore, la palla resta nella disponibilità del Belgio che va in vantaggio grazie a Tinne De Caigny. La giocatrice dell'Hoffenheim batte Giuliani con un sinistro che vale la vittoria e la qualificazione del Belgio ai quarti di finale.

Prima del girone è la Francia che impatta 1-1 contro l'Islanda. Le francesi la sbloccano dopo 44 secondi con Melvine Malard che va a chiudere una stupenda azione delle transalpine partita con un bel colpo di tacco della giocatrice del Lyone. L'Islanda colpisce una traversa al 11' minuto con Jonsdottir. Nella ripresa non mancano le occasioni con la Francia va vicino al raddoppio ma si ferma contro la traversa e poi un palo. Nell'infinito recupero per un rigore rivisto al var arriva il pareggio Brynjarsdottir. Francia e Belgio ai quarti rispettivamente contro Olanda e Svezia.

