FEMMINILE Euro 2022: la Norvegia batte l'Irlanda del Nord Agli Europei femminili, le scandinave s'impongono 4-1 nella gara d'esordio del girone A.

Senza grandi difficoltà la Norvegia supera l'Irlanda del Nord e conquista i primi tre punti nel girone A, lo stesso di Inghilterra e Austria. Le scandinave la sbloccano dopo 10 minuti con Julie Blakstad con un mancino sul primo palo. Dopo appena tre minuti arriva già il raddoppio della Norvegia con la centrocampista Frida Maanum. La giocatrice dell'Arsenal ruba palla, poi scambia con Hegerberg e deposita di piatto in fondo alla rete. Il 3-0 della Norvegia su calcio di rigore concesso con il var per un tocco di mano in area. Dal dischetto non sbaglia l'attaccante del Barcellona Caroline Hansen. Nell'intervallo il gol dell'Irlanda del Nord al 49' con Julie Nelson, prima del definitivo 4-1 della centrocampista del Chelsea Guro Reiten. Inghilterra e Norvegia al comando con tre punti. Oggi le prime gare del girone B con Spagna – Finlandia alle 18 e Germania – Danimarca alle 21.

