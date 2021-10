Sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei femminili in programma dal 6 al 31 luglio 2022 in Inghilterra. L'Italia di Milena Bertolini è stata inserita nel gruppo D con Francia, Belgio e Islanda. Le Azzurre debutteranno il 10 luglio contro la Francia, mentre il 14 e il 18 luglio sfideranno a Manchester l'Islanda e poi il Belgio. La finale è in programma a Wembley il 31 luglio.