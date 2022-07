FEMMINILE Euro 2022, pari tra Svizzera e Portogallo e tra Olanda e Svezia Le squadre del Gruppo C salgono tutte a quota 1.

Salgono tutte a quota 1 dopo il turno d'esordio del Gruppo C. Al comando, per reti segnate, vanno Svizzera e Portogallo, con le elvetiche che in 5' sono già sul doppio vantaggio ma poi, anziché dilagare, si fanno acciuffare sul 2-2. 79” a cronometro e Sow capitalizza il recupero palla di Reuteler e la sblocca, sorprendendo Pereira con un'incrociata dalla distanza. Al portiere lusitano l'indecisione costa cara anche sul raddoppio di Kiwic, perfetta nel prendere il tempo di testa alla sua marcatrice sulla punizione di Bachmann. Qui il Portogallo è bravo a non sfaldarsi, non incassa più e in avvio di ripresa rimonta. L'accorcio è di Gomes, che sul corner di Borges chiama Thalmann alla parata e poi ribadisce a rete il rimbalzo. E di lì a poco c'è pure il pari di Jessica Silva, più lesta di Calligaris nell'avventarsi sul traversone di Tatiana Pinto.

Finisce 1-1 invece tra Olanda e Svezia, con le scandinave avanti sulla giocata di Asllani: tunnel a saltare Nouwen e palla sul palo lungo a liberare Jonna Andersson, il cui tocco elude l'uscita di van Veenendaal e finisce in rete, nonostante l'estremo tentativo di van der Gragt. Nella stessa porta, ma dopo il cambio campo, arriva la patta di Roord, fulminea nel girare nel sacco dopo l'intercetto di Rolfo su Miedema.

