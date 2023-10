UEFA Euro 2024: Belgio-Svezia sospesa, da Uefa omologato l'1-1

La partita di qualificazione a Euro 2024 tra Belgio e Svezia è stata dichiarata interrotta con il risultato dell'intervallo, di 1-1, confermato come finale. Lo rende noto l'Uefa in un comunicato ufficiale in riferimento al match che lunedì scorso era stato sospesa all'intervallo, su richiesta e accordo delle due squadre, dopo l'attacco terroristico che ha ucciso due tifosi svedesi a Bruxelles. Ad ognuna delle due squadre viene assegnato un punto con la classifica del Gruppo F che verrà aggiornata di conseguenza.

